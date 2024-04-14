Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Музей исламского искусства может появиться при Фонде имени Марджани
Музей исламского искусства может появиться при Фонде поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани. О желании открыть такой объект заявил президент этой организации Рустам Сулейманов на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».
«Надеюсь, что в будущем будет создан музей исламского искусства на базе фонда. Он очень нужен России. Такие центры существуют в Великобритании, Германии, Канаде и Дании - там, где не было коренного мусульманского населения, в отличие от России», - сказал спикер.
Сулейманов добавил, что Россия также поддерживает связи с исламским миром.
По его мнению, отсутствие подобного объекта «во многом приводит к некоторым печальным последствиям».
«Даже сами мусульмане не по-настоящему образованны. Подобные учреждения могли бы этот пробел закрыть», - подчеркнул спикер.
Фонд поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани работает уже 16 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»