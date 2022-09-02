Музей Горького и Шаляпина приютил табун живописных «Татарских аргамаков»

В Музее Горького и Шаляпина в Казани открылась выставка «Татарский аргамак», посвященная татарской породе лошадей, которая была зарегистрирована Министерством сельского хозяйства России в 2019 году. Вниманию публики представлены «Легенды булгар» Елены Баймяшкиной, «Звон со стороны солнца» Рината Ханафеева, «Сны о небесном Аргамаке» Рията Мухаметдинова — всего около полусотни работ, на которых героически, лирически и символически изображены лошади, кони, жеребята…

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В проекте приняли участие около 40 художников — как из Татарстана, так и из Комсомольска-на-Амуре, Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Чувашии, Башкирии, а также из Киргизии и Беларуси. Одна из них — молодой казанский автор Полина Илюшкина, на выставке ее прикосновение к иппотеме представлено работой «Ордынское кочевье».

«Эту картину я написала в 2019 году по мотивам путешествия по Средней Азии — Узбекистану, Таджикистану, в котором я была в 2018 году. И это не единственная работа в моем творчестве, где присутствуют лошади», — рассказала «Татар-информу» художница.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка «Татарский аргамак», подчеркнул на вернисаже председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев, — это как раз приглашение прикоснуться к творчеству разных художников, используя в качестве повода замечательную тему татарской лошади.

«Этот вернисаж в Музее Горького и Шаляпина — большое событие. Проект этот уже длится какое-то время, экспозиция работ пополняется в течение двух лет, а инициаторами этой выставки выступили Фарит Набиуллин и Мударис Мингазов. Выставка направлена на возрождение татарской породы лошадей, и с ней мы проехали уже весь Татарстан», —пояснил Шиабиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Параллельно с Казанью часть работ проекта «Татарский аргамак» сейчас экспонируется в Зеленодольске. Союз художников Татарстана впервые представил работы, посвященные татарской лошади, в 2020 году в Лениногорском краеведческом музее. С тех пор произведения выставлялись в музеях, выставочных залах и учебных заведениях региона при поддержке АНО «Татарский аргамак», Центра восстановления татарской породы лошадей и Конного дворика «Алмакай».

После Казани, отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Альберт Шиабиев, живописный табун «татарских аргамаков» Союз художников РТ планирует показать в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В каждом народе есть своя изюминка, в каждом народе есть свое. Нам нужно это максимально раскрывать, и здесь нам помогают художники», — заметил коннозаводчик Фарит Набиуллин.

Скульптор Рафик Сафиуллин поделился с гостями вернисажа строками из поэмы про татарского аргамака, которую написал утром того же дня. «Предпочитая жить в табунном коллективе, могут побороться с лютыми волками», — прочитал он, имея в виду не только татарских лошадей, но и их хозяев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка «Татарский аргамак» стала последней для Мудариса Мингазова в качестве заместителя руководителя Союза художников РТ. Став одним из инициаторов этого проекта, Мингазов покинул должность в Союзе художников региона.

«Сегодня праздник, но праздник немного грустный — это завершение карьеры заместителя руководителя Союза художников РТ Мудариса Мухетдиновича Мингазова. Он выбрал для себя сейчас новый формат, но продолжает быть художником, продолжает творить. Надеюсь, в нашем музее в перспективе будут проходить и его персональные выставки», — сказала директор Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Музее Горького и Шаляпина посмотреть на живописное разнообразие «Татарских аргамаков» и сравнить стили разных художников, которые создали их, можно до 25 сентября.