Музей Героя СССР в Пестречинском районе направит грант на обновление экспозиции

Музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино Пестречинского района стал лучшим в Татарстане из находящихся на территории сельских поселений республики. Благодаря победе музею удалось выиграть грант в размере 100 тыс. рублей, сообщила ИА «Татар-информ» его научный сотрудник Лейсан Шайхутдинова.

«Сумму гранта планируется направить на обновление экспозиции музея. Проект пока на стадии обсуждения, — поделилась собеседница агентства. — Мы очень рады, что выиграли в номинации „Лучшее учреждение в сельской местности“. Несколько лет подряд подавали заявку. Конкурентов было очень много — это все музеи, которые находятся на территории Республики Татарстан».

Помимо этого, планируется расширение площади музея. Сейчас учреждение располагается в деревянном здании на площади 140 квадратных метров. Возникла необходимость увеличить его вдвое и разместить проектор для демонстрации фильмов, расширить экспозиционные площади, оборудовать малую гардеробную и место для хранения фонда.

«За девять месяцев 2021 года музей посетили более 6 тыс. туристов, нами заинтересовались туроператоры, особенно активно экспозциию посещают школьные экскурсионные группы. Бывают туристы из других республик — недавно гостями стали представители Мордовии, Краснодарского края», — отметила Лейсан Шайхутдинова.

В 2021 году музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова подал четыре грантовые заявки: в фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, на конкурс на соискание грантов для реализации проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия РТ, и грант на лучший музей в сельской местности.

Кроме титула лучшего музея, учреждению досталась номинация «Лучший проект по популяризации, сохранению и развитию национального музыкально-хореографического искусства, народных музыкальных традиций». Фестиваль «Голос Победы» музея Гаврилова выиграл грант в размере 500 тыс. рублей.