Музей болгарской цивилизации закрылся на ремонт

Музей болгарской цивилизации в Болгарском музее-заповеднике закрылся на ремонт. Работы продлятся предварительно до 1 марта 2022 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

Экспозиции, которые должны были открыться на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации, временно переносятся в онлайн-формат.

Одна из них — «История одного экспоната. Волшебный кочедык». Онлайн-посетители смогут увидеть этот старинный инструмент разных эпох — XIV и XIX веков, предназначенный для плетения из бересты. Исторически кочедык являлся одним из наиболее распространенных орудий труда.

На выставке посетители узнают историю этого инструмента, каких видов он бывает. Им расскажут, что кроме как для плетения лаптей кочедык также использовался для изготовления других предметов из луба или сдирания коры с деревьев.

Зрителям также будут представлены фотографии готовых изделий, созданных при помощи данного инструмента.