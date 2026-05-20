Музей Банка России в Казани подготовил программу ко Дню защиты детей

Музей Банка России в Казани подготовил специальную программу для учеников 1-4 классов и их родителей к Международному дню защиты детей. В игровой и доступной форме участники смогут познакомиться с историей появления денег, сообщает пресс-служба Банка России.

Экскурсоводы Отделения-НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России расскажут, чем люди пользовались вместо денег в древности, почему рубль получил такое название и всегда ли он имел привычную круглую форму, из чего чеканили первые монеты и как в разные эпохи хранили и переносили деньги.

Для детей также подготовлен мастер-класс, на котором они смогут сплести браслет из предметов, которые в старину использовались как средство обмена. Кроме того, участникам покажут короткие мультфильмы Банка России о финансах, включая «Что такое копить?» и «Как тратить деньги с умом?». В них простым языком объясняются основы финансовой грамотности.

Программа бесплатная и рассчитана на младших школьников.

Посетить музей можно бесплатно и в другие дни – по предварительной записи через сайт Музея Банка России. Экскурсионные программы рассчитаны на разные возрастные группы и включают элементы обучения финансовой грамотности.