Музей Банка России предоставит РУВИКИ экспертные материалы по финансовой истории

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Музей Банка России подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это сделает достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории, сообщает пресс-служба интернет–энциклопедии.

Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко отметил важность экспертной проверки информации. «В современном информационном потоке особенно важна надежность источников. Сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов РУВИКИ. Для нас важно, чтобы пользователи получали не только доступную, но и проверенную специалистами информацию», – сказал он.

Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям. «В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с РУВИКИ позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности», – отметил он.

Материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.