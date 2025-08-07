Мужчины в России больше женщин доверяют искусственному интеллекту

Мужчины в России демонстрируют более высокий уровень доверия к искусственному интеллекту (ИИ), чем женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса сервиса Mymeet.ai.

Так, 55% мужчин доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых решений. Среди женщин такой подход разделяют 40% – они чаще подчеркивают важность человеческого участия в принятии решений и выражают обеспокоенность этическими аспектами.

Частота использования технологий также различается. Почти половина мужчин применяют ИИ-сервисы ежедневно, 40% – хотя бы раз в неделю. Среди женщин 35% взаимодействуют с ИИ каждый день, 44% – еженедельно. Почти не используют подобные технологии 21% женщин и 13% мужчин.

Анализ поведения показал, что женщины чаще выбирают ИИ-приложения, связанные с заботой о здоровье, образованием и домашними делами. Мужчины – преимущественно ориентированы на рабочие задачи: автоматизацию процессов, анализ данных, планирование проектов и расшифровку встреч.

При этом большинство участников опроса (76%) заинтересованы в обучении навыкам работы с ИИ. Интерес к обучению выразили больше женщин, чем мужчин.

«Мужчины стремятся к эффективности в работе: от планирования проектов до расшифровки рабочих встреч, а женщины – к балансу, благополучию и развитию. Это говорит о зрелом и осознанном подходе со стороны обеих аудиторий. Важно, чтобы ИИ-сервисы были интуитивными, прозрачными и этически выверенными для всех», – прокомментировали в Mymeet.ai.