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Мужчину задержали при попытке перебросить наркотики в исправительную колонию в Казани
Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки наркотических средств на территорию исправительной колонии №2 в Казани. Благодаря слаженным действиям оперативников колонии, УФСИН, полиции и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ удалось задержать злоумышленника на месте преступления, сообщили в ведомстве.
В процессе реализации оперативных данных сотрудники обнаружили и изъяли на прилегающей к колонии территории полиэтиленовый сверток весом 10 граммов, принадлежащий 37-летнему мужчине. Экспертиза впоследствии подтвердила, что мужчина пытался перебросить около 3 граммов гашиша и почти 2 грамма мефедрона.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит серьезная уголовная ответственность за попытку доставки наркотиков в исправительное учреждение.
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