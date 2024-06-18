Мужчину задержали при попытке перебросить наркотики в исправительную колонию в Казани

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки наркотических средств на территорию исправительной колонии №2 в Казани. Благодаря слаженным действиям оперативников колонии, УФСИН, полиции и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ удалось задержать злоумышленника на месте преступления, сообщили в ведомстве.

Фото: © УФСИН России по РТ

В процессе реализации оперативных данных сотрудники обнаружили и изъяли на прилегающей к колонии территории полиэтиленовый сверток весом 10 граммов, принадлежащий 37-летнему мужчине. Экспертиза впоследствии подтвердила, что мужчина пытался перебросить около 3 граммов гашиша и почти 2 грамма мефедрона.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит серьезная уголовная ответственность за попытку доставки наркотиков в исправительное учреждение.