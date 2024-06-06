Мужчину задержали после того, как он дважды полоснул ножом товарища

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из казанских дворов на проспекте Победы произошло нападение с ножом. Окровавленную жертву с места забрали медики.

Как уточнили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент поссорились и хозяин квартиры дважды ударил ножом гостя по рукам.

Пострадавший 35-летний местный житель был госпитализирован, а 44-летний агрессор – задержан и доставлен в отдел полиции.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах.