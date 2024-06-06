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Мужчину задержали после того, как он дважды полоснул ножом товарища
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из казанских дворов на проспекте Победы произошло нападение с ножом. Окровавленную жертву с места забрали медики.
Как уточнили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент поссорились и хозяин квартиры дважды ударил ножом гостя по рукам.
Пострадавший 35-летний местный житель был госпитализирован, а 44-летний агрессор – задержан и доставлен в отдел полиции.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах.
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