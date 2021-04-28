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Ру Тат
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28 апреля 2021  19:10
Полина Шевчук

Мужчину в РТ насмерть придавило рухнувшей стеной, когда он воровал металлолом

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Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла накануне на окраине села Слобода Петропавловская. Было установлено, что 42-летний мужчина вместе с родственником приехали на заброшенный склад горюче-смазочных материалов чтобы украсть металлолом. С помощью мотоблока мужчины стали вытаскивать из подвала металлические трубы. В какой-то момент один из них спустился вниз, чтобы привязать трос, но стена в этот момент рухнула.

Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре умер.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.
 

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