Мужчину в РТ насмерть придавило рухнувшей стеной, когда он воровал металлолом

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла накануне на окраине села Слобода Петропавловская. Было установлено, что 42-летний мужчина вместе с родственником приехали на заброшенный склад горюче-смазочных материалов чтобы украсть металлолом. С помощью мотоблока мужчины стали вытаскивать из подвала металлические трубы. В какой-то момент один из них спустился вниз, чтобы привязать трос, но стена в этот момент рухнула.

Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре умер.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

