Мужчину в Казани буду судить за обман «инвестора» на 15 млн

28-летнего жителя Башкортостана будут судить в Казани за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным следствия, с июля по октябрь 2021 года мужчина убедил знакомого инвестировать в его компанию более 15 млн рублей. Получив деньги, злоумышленник их присвоил. Когда знакомый потребовал вернуть средства, аферист ему заявил, что для возврата якобы нужно оформить специальную карту инвестиционной компании. Стоимость оформления такой карты – 12 тыс. рублей. «Вкладчик» отдал ему и эти деньги.

Ущерб по уголовному делу не возмещен, заявлен гражданский иск. Уголовное дело будут рассматривать в Приволжском районном суде Казани.