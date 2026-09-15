news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 15 сентября 2026 14:38

Мужчину в Казани буду судить за обман «инвестора» на 15 млн

Читайте нас в

28-летнего жителя Башкортостана будут судить в Казани за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным следствия, с июля по октябрь 2021 года мужчина убедил знакомого инвестировать в его компанию более 15 млн рублей. Получив деньги, злоумышленник их присвоил. Когда знакомый потребовал вернуть средства, аферист ему заявил, что для возврата якобы нужно оформить специальную карту инвестиционной компании. Стоимость оформления такой карты – 12 тыс. рублей. «Вкладчик» отдал ему и эти деньги.

Ущерб по уголовному делу не возмещен, заявлен гражданский иск. Уголовное дело будут рассматривать в Приволжском районном суде Казани.

#мошенничество в особо крупном размере #Мошенничество #Приволжский районный суд Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

15 сентября 2026

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

15 сентября 2026
Новости партнеров