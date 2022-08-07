Мужчину ударило током, когда он перелезал через поезд в Дербышках

По предварительным данным, мужчина перелезал через поезд на третьем пути железнодорожной станции Дербышки, когда его ударило током. Инцидент произошел сегодня около половины десятого утра.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место в скором времени подъехали спасатели, которые выяснили, что мужчина пытался перелезть через вагон-цистерну с пропаном. После удара током он, к счастью, остался жив, лежит на вагоне.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В данный момент подразделения ждут, когда снимут напряжение, чтобы помочь пострадавшему. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.