Мужчину спасли из пожара в квартире в двухэтажке в поселке под Бугульмой

Сообщение о пожаре в поселке Березовка в Бугульминском районе республики поступило сегодня в 18.46 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Из задымленного помещения пожарные с помощью маски спасаемого вывели мужчину.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила один кв. метр, горел пол на кухне. Причина пожара устанавливается.