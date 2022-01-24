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Ру Тат
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Происшествия
24 января 2022  19:35
Полина Шевчук

Мужчину спасли из пожара в квартире в двухэтажке в поселке под Бугульмой

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Мужчину спасли из пожара в квартире в двухэтажке в поселке под Бугульмой

Сообщение о пожаре в поселке Березовка в Бугульминском районе республики поступило сегодня в 18.46 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Из задымленного помещения пожарные с помощью маски спасаемого вывели мужчину.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила один кв. метр, горел пол на кухне. Причина пожара устанавливается.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#спасли из огня #спасли мужчину #МЧС РТ
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