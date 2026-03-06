Мужчину, сделавшего селфи на троне в Эрмитаже, оштрафовали на 825 тысяч рублей

Мужчину, который сделал селфи на троне из Эрмитажа, оштрафовали на 825 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

Как указал в иске музей, в марте прошлого года 59-летний мужчина повредил экспонаты Эрмитажа, когда, несмотря на предупреждения сотрудников музея, ради фото сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на резную подножную скамью, обитую бархатом.

«Суд взыскал с мужчины стоимость реставрационных работ – 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей», – сообщила Лебедева.