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Происшествия 10 октября 2024 07:48

Мужчину, сбежавшего из суда во время приговора в Казани, задержали полицейские

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Мужчину, сбежавшего из суда во время приговора, задержали сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.

Как стало известно «Татар-информу», его нашли вчера в районе 22.20 на съемной квартире на улице Аделя Кутуя.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера утром из Московского суда Казани после оглашения приговора сбежал 30-летний Станислав Стародубцев. Его признали виновным в хранении, приобретении или перевозке наркотиков и назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.

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