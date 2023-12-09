Мужчину с ожогами спасли пожарные из загоревшейся в Челнах пятиэтажки

Минувшей ночью пожар произошел на улице маршала Жукова в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что в однокомнатной квартире на четвертом этаже в пятиэтажке горит мебель и вещи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы спасли из квартиры 41-летнего мужчину, который получил ожоги руки, ноги и спины, а также отравился продуктами горения. Его госпитализировали.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Пострадавший объяснил, что выпивал, закурил и уснул с непотушенной сигаретой.