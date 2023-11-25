Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу после пожара в частном доме в РТ
Пожар произошел сегодня утром в селе Красновидово Камско-Устьинского района РТ, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение одноэтажного частного кирпичного дома. Позднее пожар ликвидировали на площади 100 кв.метра.
В результате пожара 71-летний хозяин дома получил ожог спины 2%, его госпитализировали в Камско-Устьинскую ЦРБ.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников