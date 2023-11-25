Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу после пожара в частном доме в РТ

Пожар произошел сегодня утром в селе Красновидово Камско-Устьинского района РТ, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение одноэтажного частного кирпичного дома. Позднее пожар ликвидировали на площади 100 кв.метра.

В результате пожара 71-летний хозяин дома получил ожог спины 2%, его госпитализировали в Камско-Устьинскую ЦРБ.