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Происшествия 25 ноября 2023 19:21

Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу после пожара в частном доме в РТ

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Пожар произошел сегодня утром в селе Красновидово Камско-Устьинского района РТ, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение одноэтажного частного кирпичного дома. Позднее пожар ликвидировали на площади 100 кв.метра.

В результате пожара 71-летний хозяин дома получил ожог спины 2%, его госпитализировали в Камско-Устьинскую ЦРБ.

#пожар
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