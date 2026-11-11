Мужчину раздавило плитой в заброшенных гаражах в Альметьевске

Несчастный случай произошел в Альметьевске. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в заброшенных частных гаражах на улице Шевченко на мужчину обрушилась плита перекрытия.

По сообщению, которое поступило на номер 112, непонятно было, дышит мужчина или нет.

Прибывшие на место спасатели с помощью техники разобрали завалы и извлекли тело погибшего, передав его полицейским. Личность мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.