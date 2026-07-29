Мужчине, избившему таксиста в азропорту Казани, вынесли приговор

Приговор по делу о хулиганстве, учиненном жителем Республики Марий Эл в казанском аэропорту, вынес Лаишевский районный суд РТ. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси в аэропорт. Прибывший водитель отказал пьяному заказчику в поездке. Тогда несостоявшийся пассажир набросился на таксиста с кулаками и стал избивать его. Трое казанцев, ставших свидетелями конфликта, попытались пресечь действия дебошира, но тот оказал им сопротивление. Хулигана смогли усмирить лишь сотрудники транспортной полиции.

Подсудимому назначено полтора года принудительных работ.