Мужчине грозит 6 лет за кражу телефонов из магазина электроники в Дербышках

Жителю Казани грозит срок за кражу в магазине электроники в Дербышках.

Как рассказали в МВД по РТ, в июне неизвестный выломал входную дверь в магазине электроники в Дербышках, разбил витрину и украл 12 мобильных телефонов. Ущерб составил более 450 тыс. рублей. После этого было возбуждено уголовное дело, и вскоре полицейские смогли установить личность подозреваемого – им оказался 35-летний мужчина, который нигде не работал и ранее был не раз судим за аналогичные преступления. Он признался, что уже продал телефоны другим людям и потратил деньги на свои нужды.

В настоящее время устанавливается его причастность к другим преступлениям. Мужчина заключен под стражу.