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Происшествия 5 сентября 2024 10:27

Мужчина жестоко швырнул щенка у подъезда в Казани, полиция проводит проверку

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В социальных сетях появилось жестокое видео, на котором запечатлено, как в Казани мужчина жестоко обращается с щенком. На кадрах неизвестный хватает животное и силой выкидывает в сторону рядом с подъездом.

Видеоролик заинтересовал правоохранителей. Полицейские выяснили, что инцидент произошел в Кировском районе Казани. Стражи порядка уже установили личность мужчины.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД Казани.

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