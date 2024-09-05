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Мужчина жестоко швырнул щенка у подъезда в Казани, полиция проводит проверку
В социальных сетях появилось жестокое видео, на котором запечатлено, как в Казани мужчина жестоко обращается с щенком. На кадрах неизвестный хватает животное и силой выкидывает в сторону рядом с подъездом.
Видеоролик заинтересовал правоохранителей. Полицейские выяснили, что инцидент произошел в Кировском районе Казани. Стражи порядка уже установили личность мужчины.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД Казани.
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