Супруги с ребенком отравились угарным газом в Казани

Сообщение об отравлении предположительно угарным газом трех человек в Советском районе Казани поступило сегодня утром. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в доме №7 по улице Курчатова. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели 32-летнего мужчину, 25-летнюю женщину и 8-летнего мальчика. Ребенка с отравлением средней степени тяжести доставили в ДРКБ. Его родителям госпитализация не потребовалась.

Причина происшествия устанавливается.