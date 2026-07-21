Мужчина выгуливал козу возле Мавзолея Ленина на Красной площади, его арестовали

На пять суток арестован житель Москвы, который выгуливал козу возле Мавзолея Ленина на Красной площади. Мужчина также ругался нецензурной бранью и оказал сопротивление полицейским, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Инцидент произошел 18 июля. Мужчина выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этой цели месте. На требования полицейских он ответил грубой нецензурной бранью, при задержании гражданин сопротивлялся, толкал сотрудников полиции, и даже сумел вырваться. Позже на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Вину хозяин козы не признал, заявив, что просто хотел сфотографироваться и уйти. Суд признал его виновным, назначив 5 суток административного ареста.