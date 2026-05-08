Житель РТ жег мусор, нарушая особый противопожарный режим, и надышался дымом

Татарстанец жег мусор в нарушение противопожарного режима и надышался дымом.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в селе Азьмушкино Тукаевского района. Огонь от сжигания отходов быстро распространился на сухую траву. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

С признаками отравления продуктами горения 47-летний мужчина был госпитализирован в БСМП Челнов.

Поскольку был нарушен особый противопожарный режим, хозяину участка грозит штраф до 20 тысяч рублей.