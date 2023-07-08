Мужчина утонул на карьере в Бавлинском районе Татарстана

В Бавлинском районе вблизи села Николашкино на карьере утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, 44-летний мужчина приехал с компанией. Пока остальные были возле автомобиля, он пошел купаться. Потом товарищи потеряли его из виду, а позже увидели, что он плавает на поверхности воды, достали самостоятельно, пытались оказать первую помощь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В МЧС отметили, что место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано.