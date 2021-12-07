Мужчина устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, есть погибшие

На юго-востоке Москвы в одном из МФЦ мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника. Мужчина открыл стрельбу после просьбы охранника надеть маску.

Сообщается, что погиб один человек, еще один пострадал. Дальнейшие подробности уточняются.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях, трагедия произошла в МФЦ «Рязанский». Двое человека погибли, еще трое пострадали. Убийцу задержали, в данный момент врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.