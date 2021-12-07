news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 декабря 2021  15:50
Павел Климчак

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, есть погибшие

news_top_970_100

На юго-востоке Москвы в одном из МФЦ мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника. Мужчина открыл стрельбу после просьбы охранника надеть маску.

Сообщается, что погиб один человек, еще один пострадал. Дальнейшие подробности уточняются.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях, трагедия произошла в МФЦ «Рязанский». Двое человека погибли, еще трое пострадали. Убийцу задержали, в данный момент врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

#стрельба #Москва #мфц #погибшие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное