Происшествия 3 мая 2026 13:13

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

Видео с издевательствами мужчины над девушкой в лифте опубликовали в одном из интернет-сообществ Казани. Как указано в посте, инцидент произошел в ЖК «Голливуд». На записи видно, как мужчина бьет девушку коробкой сока по голове, после чего наносит ей удары ладонью в область затылка. Выйдя из лифта, дебошир потащил девушку за волосы.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, видеозапись инцидента выявлена правоохранителями в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров. По данному факту в отделе полиции «Танкодром» проводится проверка.

