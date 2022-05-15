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Ру Тат
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Происшествия
15 мая 2022  18:12
Павел Климчак

Мужчина сгорел заживо на пожаре в садовом доме в Татарстане

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О возгорании в садовом доме в жилом массиве «Сухая река» в Авиастроительном районе Казани сообщили в районе пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

Площадь пожара составила двадцать квадратных метров. Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить возгорание. В сгоревших обломках обнаружили тело мужчины. Его личность в данный момент устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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