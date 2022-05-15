Мужчина сгорел заживо на пожаре в садовом доме в Татарстане

О возгорании в садовом доме в жилом массиве «Сухая река» в Авиастроительном районе Казани сообщили в районе пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

Площадь пожара составила двадцать квадратных метров. Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить возгорание. В сгоревших обломках обнаружили тело мужчины. Его личность в данный момент устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.