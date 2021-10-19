Мужчина сгорел в частном доме в селе под Лениногорском

Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Зай Каратай Лениногорского района поступило сегодня в 09.54 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил небольшой бревенчатый дом. В 10.03 пожарным удалось локализовать возгорание. Спустя семь минут, обследуя помещения, было обнаружено тело предположительно 62-летнего хозяина дома.

В 10.11 поджар был полностью потушен. Его причины устанавливаются.

