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Ру Тат
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19 октября 2021  10:58
Полина Шевчук

Мужчина сгорел в частном доме в селе под Лениногорском

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Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Зай Каратай Лениногорского района поступило сегодня в 09.54 на номер вызова пожарной охраны 101. 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил небольшой бревенчатый дом. В 10.03 пожарным удалось локализовать возгорание. Спустя семь минут, обследуя помещения, было обнаружено тело предположительно 62-летнего хозяина дома.

В 10.11 поджар был полностью потушен. Его причины устанавливаются.
 

#МЧС РТ #пожар с погибшими #сгорел мужчина
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