28-летний мужчина пострадал в результате ДТП на улице Шуртыгина. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, мужчину на регулируемом пешеходном переходе сбил троллейбус 1-го маршрута.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и двух передних зубов, а также ушибленные раны губы и подбородка. Пострадавшего увезли в городскую больницу № 7.

Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», на место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ и скорая помощь. По словам водителя, парень был все время в сознании, до приезда скорой сидел в троллейбусе. Движение троллейбусов не останавливалось.