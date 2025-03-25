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Происшествия 25 марта 2025 08:18

Мужчина с ножом напал на рабочего завода в Заинске: он погиб

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На улице Крупской в Заинске накануне произошло трагическое происшествие. Мужчина с ножом напал на рабочего местного завода.

По данным «Татар-информа», нападавший страдает психическим расстройством и состоит на учете. Ранее он уже был судим за хулиганство.

К сожалению, полученные жертвой ранения оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят расследование, чтобы установить все детали случившегося и привлечь виновного к ответственности.

#Заинск #Убийство #нападение
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