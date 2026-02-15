Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска

В одном из храмов Челябинска 25‑летний мужчина напал с ножом на двух прихожанок, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, конфликт возник «из-за малозначительного повода». В результате травмы получили женщины 53 и 74 лет. Обе пострадавшие были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан, с ним работают следователи.