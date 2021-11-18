Мужчина пытался через Татарстан провезти в Ижевск почти 300 граммов героина

Инспекторы ДПС на посту полиции в Татарстане остановили для проверки документов «Ладу Ларгус», за рулем которой был житель Уфы. Он занимается междугородними перевозками. Одним из его пассажиров был 22-летний ижевчанин, который начал вести себя подозрительно при виде полицейских и пытался спрятать свою спортивную сумку.

Автоинспекторы решили досмотреть молодого человека и обнаружили в его сумке сверток с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в свертке был героин общей массой 291 грамм. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Ижевчанин рассказал, что забрал наркотики в Москве, координаты тайника ему прислали в одном из мессенджеров. После этого он должен был доставить наркотик в Ижевск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на пересылку наркотиков». Сотрудники полиции напоминают, что если вы стали свидетелем продажи наркотиков – обращайтесь по телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по РТ 291-20-02.