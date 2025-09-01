news_header_top
Происшествия 1 сентября 2025 13:39

Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, имел при себе нож

Мужчина, устроивший в понедельник таран ворот генерального консульства России в Сиднее, был вооружен ножом.

Как сообщает ТАСС, 39-летнему задержанному предъявлены обвинения по шести пунктам. Помимо незаконного проникновения на охраняемый объект, ему инкриминируют применение оружия с целью воспрепятствования полицейскому расследованию, а также ношение холодного оружия в общественном месте.

По данным полиции, утром в понедельник поступил вызов о том, что неизвестный на автомобиле заблокировал въезд к российскому дипломатическому представительству. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что злоумышленник перелез через ограждение на территорию генконсульства, но затем вернулся к своей машине.

При попытке полицейских установить контакт с 39-летним водителем внедорожника тот, по предварительным данным, резко набрал скорость и врезался в ворота, нанеся существенный материальный ущерб. Правоохранители достали мужчину из автомобиля, после чего он был арестован и доставлен в участок.

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

