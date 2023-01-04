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Ру Тат
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Происшествия
4 января 2023  23:46

Мужчина пострадал после застолья на пожаре в частном доме в одном из сел Татарстана

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В начале девятого часа вечера в одном из частных домов на улице Ахмадуллина в селе Урсалабаш Альметьевского района Татарстана случился пожар, в котором пострадали двое мужчин.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, двоих нетрезвых приятелей не заметили, как на кухне начался пожар. 

Обоих спасли пожарные – одного вытащили через окно, второго через дверь, надев на него маску спасаемого. Приятелей осмотрели медики, одного из них отпустили – он не пострадал, второй получил ожоги рук. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

 
 

#пожар с пострадавшим
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