Мужчина пострадал на пожаре в курятнике в Нурлате, начавшемся из-за непотушенной сигареты

Ночью поступило сообщение, что в Нурлате на улице Нефтяников возле дома №2а горит металлический сарай, оборудованный под содержание домашний птицы.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара пострадал 40-летний мужчина. Его с ожогами кистей рук доставили в больницу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила 12 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.