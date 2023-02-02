Мужчина пострадал на пожаре в будке охранника на казанской парковке

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул рано утром в четверг, 2 февраля, на автомобильной стоянке у дома №12 по улице Чапаева в Казани. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горели вещи в одноэтажной деревянной будке охраны.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов очевидцам удалось самим справиться с огнем. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.

В результате происшествия пострадал 49-летний мужчина. Его с ожогами ноги доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается.

