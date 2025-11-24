Мужчина попал в больницу после пожара в многоэтажке в Нижнекамском районе

В доме №1/17 в поселке Камские Поляны Нижнекамского района случился пожар. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже, где горела мебель.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в медицинское учреждение.

Что стало причиной произошедшего, предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора.