news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 ноября 2025 19:25

Мужчина попал в больницу после пожара в многоэтажке в Нижнекамском районе

Читайте нас в
Телеграм

В доме №1/17 в поселке Камские Поляны Нижнекамского района случился пожар. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже, где горела мебель.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в медицинское учреждение.

Что стало причиной произошедшего, предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора.

#нижнекамский район #пожар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025