Мужчина получил травмы ног в лифте ЖК «Легенда», прокуратура начала проверку

Прокуратура проведет проверку после травмирования казанца в лифте ЖК «Легенда».

Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из многоквартирных домов Казани неожиданно затормозил лифт. При этом, мужчина, зашедший в него, упал и получил травмы ног. Жители комплекса отметили, что оборудование ломается не впервые.

Как сообщили в прокуратуре РТ, после обнаружения видео была начата проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.