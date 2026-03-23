Руc Тат
Происшествия 23 марта 2026 16:33

Мужчина получил травмы ног в лифте ЖК «Легенда», прокуратура начала проверку

Прокуратура проведет проверку после травмирования казанца в лифте ЖК «Легенда».

Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из многоквартирных домов Казани неожиданно затормозил лифт. При этом, мужчина, зашедший в него, упал и получил травмы ног. Жители комплекса отметили, что оборудование ломается не впервые.

Как сообщили в прокуратуре РТ, после обнаружения видео была начата проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

#прокуратура рт #Казань #лифт
