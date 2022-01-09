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Ру Тат
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Происшествия
9 января 2022  18:06
Полина Шевчук

Мужчина получил серьезные ожоги на пожаре в поселке под Казанью

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Пожар на улице Северная в поселке Осиново вспыхнул сегодня в четвертом часу вечера. Сообщения о происшествии поступило в 15.54 по номеру вызова пожарной охраны 101, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №60 выяснили, что огонь охватил надворные постройки.

В 17.07 пожар был потушен. В результате пострадал мужчина. Его с ожогами 30% тела рук, лица и шеи доставили в ЦРБ Зеленодольск.

Причина пожара устанавливается.

#ожоги тела #пожар #МЧС РТ
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