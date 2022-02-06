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Ру Тат
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Происшествия
6 февраля 2022  09:37
Павел Климчак

Мужчина получил ожоги рук на пожаре в девятиэтажке в Набережных Челнах

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Возгорание в одном из жилых домов на проспекте Московском в Набережных Челнах произошло минувшей ночью. В квартире на девятом этаже горели мебель и вещи по площади 15 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие пожарные с помощью маски спасаемого вывели с восьмого этажа на свежий воздух двух человек. В пожаре один из жильцов дома – 40-летний мужчина – получил ожоги кистей рук второй и третьей степени тяжести. Его госпитализировали в БСМП Челнов.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Ожоги
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