Мужчина получил ожоги рук на пожаре в девятиэтажке в Набережных Челнах

Возгорание в одном из жилых домов на проспекте Московском в Набережных Челнах произошло минувшей ночью. В квартире на девятом этаже горели мебель и вещи по площади 15 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие пожарные с помощью маски спасаемого вывели с восьмого этажа на свежий воздух двух человек. В пожаре один из жильцов дома – 40-летний мужчина – получил ожоги кистей рук второй и третьей степени тяжести. Его госпитализировали в БСМП Челнов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.