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Ру Тат
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Происшествия
22 марта 2022  09:34
Полина Шевчук

Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить свой дом на Высокой Горе

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Сообщение, что поселке ж/д станции Высокая Гора горит частный дом, поступило сегодня в 7.39 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в районе улицы Чернышевского загорелся частный дом, а также надворные постройки.

В результате происшествия ожоги получил хозяин строения. Он пытался самостоятельно справиться с огнем.

Площадь пожара составила 25 кв. метров. Его причины устанавливаются.
 

#Ожоги #пожар #пострадал на пожаре #МЧС РТ
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