Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить свой дом на Высокой Горе

Сообщение, что поселке ж/д станции Высокая Гора горит частный дом, поступило сегодня в 7.39 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в районе улицы Чернышевского загорелся частный дом, а также надворные постройки.

В результате происшествия ожоги получил хозяин строения. Он пытался самостоятельно справиться с огнем.

Площадь пожара составила 25 кв. метров. Его причины устанавливаются.

