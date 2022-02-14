Мужчина получил ожоги на пожаре в садовом доме в Казани

Накануне поздно вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о горящем доме в СНТ «Строитель-1» в Авиастроительном районе Казани. Внутри дома горел потолок, площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место прибыли пожарные, которые вскоре потушили огонь. В результате случившегося пострадал 47-летний мужчина: он получил ожоги дыхательных путей, лица и рук 1-2 степени тяжести, его госпитализировали в РКБ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.