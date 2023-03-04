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Руc Тат
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Происшествия 4 марта 2023 17:07

Мужчина получил ожоги на пожаре в казанской девятиэтажке

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Пожар вспыхнул сегодня в пятом часу вечера в доме №87 по улице Авангардная в Казани. Сообщалось, что горит квартира на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, рассказали «Татар-информации» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные стали проводить эвакуацию жильцов. В 16.39 возгорание было ликвидировано на площади 5 кв. метров.

Одного пострадавшего 32-летнего мужчину, который смог спастись из пожара, обнаружили в коридоре 5 этажа. Его с ожогами передали медикам.

#спасли из огня #МЧС РТ
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