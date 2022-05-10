Мужчина получил ожоги на пожаре, который уничтожил дом и гараж в казанском поселке

Сообщение о пожаре на улице Физкультурная в поселке Дальний в Казани поступило сегодня в 16.36 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате огнем были уничтожены дом и гараж на площади 142 кв. метра.

С места происшествия в РКБ с ожогами 1-2 степени забрали 51-летнего мужчину.

В 17.17 возгорание было ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.