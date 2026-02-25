news_header_top
Происшествия 25 февраля 2026 11:56

Мужчина получил 24 года колонии за попытку поджога оборонного предприятия в Казани

Верховный суд РТ вынес приговор местному жителю за диверсию и государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что татарстанец с 2023 по 2024 год проходил обучение и оказывал помощь двум проукраинским иностранным организациям. Он также хранил у себя взрывчатое вещество для поджога одного из объектов организации оборонно-промышленного комплекса Казани.

По совокупности совершенных преступлений татарстанца приговорили к 24 годам колонии: пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание – в исправительной колонии строгого режима.

