Мужчина погиб на пожаре в челнинской пятиэтажке

Пожар в пятиэтажном доме на улице Шамиля Усманова в Челнах вспыхнул сегодня в десятом часу вечера.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место сотрудники ПСЧ №54 установили, что в подъезде ощущается небольшой запах гари. Пожарные вскрыли дверь в квартиру, где происходил пожар. В спальне возле тлеющего дивана они обнаружили тело 69-летнего мужчины.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила один квадратный метр. Причины устанавливаются.