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Ру Тат
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Происшествия
15 ноября 2021  22:32
Полина Шевчук

Мужчина погиб на пожаре в челнинской пятиэтажке

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Мужчина погиб на пожаре в челнинской пятиэтажке

Пожар в пятиэтажном доме на улице Шамиля Усманова в Челнах вспыхнул сегодня в десятом часу вечера.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место сотрудники ПСЧ №54 установили, что в подъезде ощущается небольшой запах гари. Пожарные вскрыли дверь в квартиру, где происходил пожар. В спальне возле тлеющего дивана они обнаружили тело 69-летнего мужчины.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила один квадратный метр. Причины устанавливаются.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#МЧС РТ #погиб в огне
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