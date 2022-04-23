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Ру Тат
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Происшествия
23 апреля 2022  08:28
Полина Шевчук

Мужчина погиб в ночном пожаре в садовом домике в Казани

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Сообщение о пожаре в СНТ «Горняк» в поселке Аки в Казани поступило сегодня в 02.38 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные ПСЧ №7. К этому моменту огонь полностью охватил одноэтажный дощатый садовый дом.

В 04.17 возгорание было ликвидировано. При разборе сгоревших конструкций было найдено тело 52-летнего мужчины. Причины происшествия устанавливаются.

#погиб в огне #сгорел мужчина #МЧС РТ
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