Мужчина погиб в ночном пожаре в садовом домике в Казани

Сообщение о пожаре в СНТ «Горняк» в поселке Аки в Казани поступило сегодня в 02.38 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные ПСЧ №7. К этому моменту огонь полностью охватил одноэтажный дощатый садовый дом.

В 04.17 возгорание было ликвидировано. При разборе сгоревших конструкций было найдено тело 52-летнего мужчины. Причины происшествия устанавливаются.