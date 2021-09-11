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Ру Тат
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11 сентября 2021  09:04
Полина Шевчук

Мужчина погиб в ночном пожаре в пятиэтажке в центре Казани

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Мужчина погиб в ночном пожаре в пятиэтажке в центре Казани

Сообщение о том, что в доме №28 по улице Ахтямова произошел пожар, пришло на номер вызова пожарной охраны 101 накануне в 23.39. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что огонь охватил вещи и диван в квартире на первом этаже пятиэтажки.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Порядка 20 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Тело 41-летнего мужчины было найдено на диване.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

 

#МЧС РТ #погиб в огне #мужчина погиб в огне
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