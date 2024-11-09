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Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Челнами из-за загоревшегося обогревателя
Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Набережными Челнами из-за загоревшегося обогревателя.
Пожар произошел в СНТ «Искра» Тукаевского района РТ.
Пожарные тушили возгорание полтора часа и, когда разбирали сгоревшие конструкции, нашли тело 65-летнего мужчины.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, причиной гибели мужчины на пожаре стал оставленный на ночь включенный электрообогреватель.
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