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Происшествия 9 ноября 2024 12:29

Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Челнами из-за загоревшегося обогревателя

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Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Челнами из-за загоревшегося обогревателя
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Набережными Челнами из-за загоревшегося обогревателя.

Пожар произошел в СНТ «Искра» Тукаевского района РТ.

Пожарные тушили возгорание полтора часа и, когда разбирали сгоревшие конструкции, нашли тело 65-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, причиной гибели мужчины на пожаре стал оставленный на ночь включенный электрообогреватель.

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