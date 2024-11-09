Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Челнами из-за загоревшегося обогревателя

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Набережными Челнами из-за загоревшегося обогревателя.

Пожар произошел в СНТ «Искра» Тукаевского района РТ.

Пожарные тушили возгорание полтора часа и, когда разбирали сгоревшие конструкции, нашли тело 65-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, причиной гибели мужчины на пожаре стал оставленный на ночь включенный электрообогреватель.